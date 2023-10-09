Фестиваль "Наука 0+" в Москве привлек более 18 млн участников

В программу вошли свыше 10 тыс. научно-популярных мероприятий

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Количество участников всероссийского фестиваля "Наука 0+", прошедшего 6-8 октября в Москве в гибридном формате, превысило 18 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

"С 6 по 8 октября в Москве состоялось одно из крупнейших мероприятий Десятилетия науки и технологий - всероссийский фестиваль "Наука 0+", в котором приняли участие более 18 млн человек в онлайн- и офлайн-форматах", - говорится в сообщении.

Всероссийский фестиваль "Наука 0+" организуется ежегодно с октября по ноябрь в России и нескольких других странах. В Москве он прошел на более чем 100 площадках, среди них МГУ имени М. В. Ломоносова и другие вузы, "Экспоцентр", институты РАН, парк "Зарядье", а также ряд научных центров. Главная тема фестиваля была сформулирована как "Океан науки".

"В московскую программу вошли свыше 10 тыс. научно-популярных мероприятий, среди которых - мастер-классы, научных бои, дискуссии, конкурсы, более 500 <…> лекций от ученых", - сообщили организаторы.

В программу "Науки 0+" вошли акция "Ученые - в школы", "Золотой лекторий" с участием ведущих исследователей, финал конкурса для школьников "Ученые будущего". В "Экспоцентре" на Красной Пресне была организована интерактивная научно-популярная выставка, посвященная роли науки в жизни человека.

События всероссийского фестиваля в октябре и ноябре пройдут в разных регионах страны, в том числе Новосибирской области, Красноярске, Владивостоке, Краснодаре, уточнили организаторы. Зарубежными площадками выступят Шэньчжэнь в Китае, где находится совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ, а также Ташкент в Узбекистане.

Организаторы фестиваля

"Наука 0+" входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в стране в 2022-2031 годах. Его цель - привлечение талантливой молодежи в науку, популяризация этой сферы, а также вовлечение ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны.

Организаторами выступают правительство Москвы, Министерство науки и высшего образования РФ, Московский государственный университет при поддержке РАН.

Генеральный партнер события - фонд "Искусство, наука и спорт", интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом" и просветительский проект Homo Science, стратегический партнер - Сбер, официальный партнер - Фонд инфраструктурных и образовательных программ, технологический партнер - VK.