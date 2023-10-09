Египет доставил первую партию экстренной медицинской помощи в сектор Газа

Местные власти получили 2 тонны лекарств и предметов медицинского назначения

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Египет доставил первую партию экстренной гуманитарной помощи, преимущественно медицинского назначения, в сектор Газа. Об этом сообщили в отделении египетского Общества Красного Полумесяца на Синайском полуострове.

"Первая партия помощи состоит из 2 тонн лекарств и предметов медицинского назначения", - указал глава Красного Полумесяца на Северном Синае Халед Заид. По его словам, неотложная помощь доставлена по согласованию с палестинским обществом Красного Полумесяца и "передана в распоряжение властей сектора Газа".

Заид уточнил, что помощь на территорию сектора была доставлена через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на севере Синая. Глава отделения Красного Полумесяца отметил, что "неотложная медицинская помощь была предоставлена в ответ на события, разворачивающиеся в настоящее время в анклаве". Он добавил, что "к отправке запланировано еще несколько пакетов помощи палестинцам".