9 октября, 10:32,
обновлено 9 октября, 10:41
Палестино-израильский конфликт

Египет доставил первую партию экстренной медицинской помощи в сектор Газа

Местные власти получили 2 тонны лекарств и предметов медицинского назначения

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Египет доставил первую партию экстренной гуманитарной помощи, преимущественно медицинского назначения, в сектор Газа. Об этом сообщили в отделении египетского Общества Красного Полумесяца на Синайском полуострове.

"Первая партия помощи состоит из 2 тонн лекарств и предметов медицинского назначения", - указал глава Красного Полумесяца на Северном Синае Халед Заид. По его словам, неотложная помощь доставлена по согласованию с палестинским обществом Красного Полумесяца и "передана в распоряжение властей сектора Газа".

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Заид уточнил, что помощь на территорию сектора была доставлена через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на севере Синая. Глава отделения Красного Полумесяца отметил, что "неотложная медицинская помощь была предоставлена в ответ на события, разворачивающиеся в настоящее время в анклаве". Он добавил, что "к отправке запланировано еще несколько пакетов помощи палестинцам". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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