9 октября, 09:31

В Крыму из-за заморозков объявили штормовое предупреждение

Жителям рекомендовали воздержаться от долгих походов в горы и леса

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым из-за прогнозируемых заморозков до минус 2 градусов 10-12 октября, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов. 11-12 октября в степных и предгорных районах Крыма ожидаются на поверхности почвы и в воздухе заморозки до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

Ведомство предупредило о риске гибели сельскохозяйственных культур и посоветовало их укрыть. Жителям рекомендовали воздержаться от долгих походов в горы и леса, а также соблюдать осторожность на дорогах. 

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