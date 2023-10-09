Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Ильина

Премьер-министр РФ отметил, что почетный президент Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства многое сделал для сохранения здоровья людей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким почетного президента Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Леонида Ильина в связи со смертью академика РАМН и РАН. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

7 октября ФМБА России сообщило о смерти Ильина на 96-м году жизни.

"Ушел из жизни Леонид Андреевич Ильин - выдающийся ученый, основатель отечественной радиационной медицины, признанный специалист в области радиобиологии и противорадиационной защиты. Он внес огромный вклад в отечественную науку. Многое сделал для сохранения здоровья и спасения жизни людей", - говорится в телеграмме премьер-министра.

Исследования академика составили основу системы защиты профессионалов при освоении новых атомных технологий, легли в основу высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения радиационных поражений, отметил Мишустин. Он также напомнил об активном участии Ильина в оказании помощи ликвидаторам и населению после аварии на Чернобыльской АЭС. "Его разработки до сих пор используются в разных странах", - уточнил глава кабмина.

Ученый долгие годы руководил Федеральным медицинским биофизическим центром имени А.И. Бурназяна ФМБА России, где вел большую научную работу, уделял особое внимание решению задач обеспечения безопасности людей в связи с увеличением атомных энергомощностей. Кроме того, он был известным общественным деятелем, одним из создателей международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", деятельность которого отмечена Нобелевской премией. Ильин всегда аргументированно отстаивал свою позицию, подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр отметил талант и неординарность ученого. "Добрая память об академике Леониде Ильине навсегда останется в сердцах друзей, коллег, учеников. <...> Прошу передать глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Леонида Андреевича Ильина", - заключил Мишустин.

Об ученом

Леонид Ильин родился 15 марта 1928 года в Харькове. В 1968 году он возглавил крупнейший в мире научный центр в области радиобиологии, радиационной медицины и радиационной безопасности - Институт биофизики Минздрава СССР. Ученый руководил этим центром на протяжении 40 лет. Ильин был одним из шести ученых, создавших в 1980 году в Женеве международное движение "Врачи против ядерной войны". В 1985 году эту организацию удостоили Нобелевской премии мира.

Основные научные интересы Ильина были связаны с вопросами токсикологии радиоактивных продуктов деления урана и плутония, исследований в области медицинских средств защиты от их воздействия на организм, создания препаратов и медико-биологических систем защиты от гамма- и гамма-нейтронного излучений. Созданные под его руководством препараты и системы защиты внедрены в атомной промышленности, атомном подводном флоте и в ракетных войсках стратегического назначения.