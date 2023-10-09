В Москве выявили 10 тыс. нарушений у владельцев оружия

В столичных подразделениях Росгвардии состоит около 300 тыс. владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находится около 700 тыс. единиц оружия

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии с начала года выявили более 10 тыс. нарушений при хранении у владельцев оружия во время проверок в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

"В Центре лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подвели итоги деятельности подразделения за 9 месяцев 2023 года. За отчетный период росгвардейцами было осуществлено около 50 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия и выявлено порядка 10 тысяч нарушений", - говорится в сообщении.

Как отметил в пресс-службе, на учете в столичных подразделениях Росгвардии состоит около 300 тысяч владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находится около 700 тыс. единиц оружия. На учете состоят 50 юридических лиц, имеющих лицензии на торговлю гражданским, служебным оружием и патронами, за которыми также осуществляется контроль: "в результате проверок было выявлено около 10 административных правонарушений с последующим составлением протоколов об административных правонарушениях".

На контроле столичного главка Росгвардии также более 170 детективов и около 3 тыс. частных охранных организаций, в которых работают более 130 тыс. частных охранников.

"Так, за 9 месяцев проведено свыше 400 проверок частных охранных организаций, а выявлено порядка 200 нарушений. За истекший период рассмотрено более 140 тысяч обращений граждан, из них в электронном виде поступило свыше 130 тысяч", - сообщили в пресс-службе .