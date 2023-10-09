Путин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Ильина

Президент отметил вклад почетного президента центра им. А.И. Бурназяна в развитие передовых направлений медицинской науки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью почетного президента Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Леонида Ильина, отметив его вклад в развитие медицинской науки. Об этом сообщается в Telegram-канале ФМБА.

"Леонид Андреевич посвятил себя служению благородной профессии врача, людям. Много сделал для развития передовых направлений медицинской науки, отечественного здравоохранения", - говорится в опубликованном сообщении.

По словам главы государства добрая память об этом "замечательном человеке и настоящем подвижнике" навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и учеников.

Леонид Ильин родился 15 марта 1928 года в Харькове. В 1968 году он возглавил крупнейший в мире научный центр в области радиобиологии, радиационной медицины и радиационной безопасности - Институт биофизики Минздрава СССР. Ученый руководил этим центром на протяжении 40 лет. Ильин был одним из шести ученых, создавших в 1980 году в Женеве международное движение "Врачи против ядерной войны". В 1985 году эту организацию удостоили Нобелевской премии мира.

Основные научные интересы Ильина были связаны с вопросами токсикологии радиоактивных продуктов деления урана и плутония, исследований в области медицинских средств защиты от их воздействия на организм, создания препаратов и медико-биологических систем защиты от гамма- и гамма-нейтронного излучений. Созданные под его руководством препараты и системы защиты внедрены в атомной промышленности, атомном подводном флоте и в ракетных войсках стратегического назначения.