Госпиталь для ветеранов войн возглавил рейтинг "Екатерининской ассамблеи"

Второе и третье место заняли Дом ребенка в Екатеринбурге и Екатеринбургский клинический перинатальный центр соответственно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн в 2023 году возглавил рейтинг крупнейшего на Урале благотворительного проекта "Екатерининская ассамблея" по итогам голосования экспертов. Для покупки эндоскопического оборудования в медучреждение планируется собрать 32 млн рублей, сообщил заместитель председателя Попечительского совета "Екатерининской ассамблеи" Михаил Черепанов.

"Первым в этом рейтинге оказался, что неудивительно, Свердловский областной госпиталь [для ветеранов войн]. Я рад, что мы помогаем этому известному старейшему медицинскому учреждению в Свердловской области, через который прошли "афганцы", "чеченцы", участники Великой Отечественной войны", - сказал Черепанов.

Начальник госпиталя Олег Забродин пояснил, что на собранные средства планируется закупить два уникальных аппарата, позволяющих визуально наблюдать за ходом операции, а также оборудование для выполнения эндоскопических операций на позвоночнике. На эти цели необходимы 32 млн рублей.

Второе и третье место в рейтинге заняли соответственно Дом ребенка в Екатеринбурге и Екатеринбургский клинический перинатальный центр. Они получат средства, собранные сверх необходимой для госпиталя суммы. Всего в этом году от НКО и бюджетных организаций поступило 47 заявок. Благотворительный вечер пройдет в Екатеринбурге 8 декабря. По словам Черепанова, на нем ожидаются порядка 120 гостей, среди них президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов.

Благотворительный проект "Екатерининская ассамблея" проводится с 2011 года по инициативе президента Свердловского областного фонда промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. Центральным событием благотворительного вечера становится аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Собранные средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. За все время проведения ассамблеи было собрано более 475 млн рублей.