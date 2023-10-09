Пассажиропоток между Петербургом и Калининградом превысил 1 млн человек

Рост этого показателя к 2022 году составляет 17%

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Аэропорт Храброво принял миллионного пассажира из Пулково с начала 2023 года, сообщила пресс-служба калининградского аэропорта в своем Telegram-канале.

"Пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Калининградом превысил 1 млн человек. Преодолеть столь значимую отметку удалось 8 октября, в день 78-летия образования калининградского аэропорта. Здесь, в этот день, зафиксировали "миллионника" из числа пассажиров одного из рейсов из Пулково", - рассказала пресс-служба.

Отмечается, что Калининград входит в топ-3 самых популярных российских направлений из аэропорта Пулково. Рост пассажиропотока к 2022 году составляет 17%. Чаще всего из Пулково в Калининград летают рейсами авиакомпаний "Россия", Smartavia и "Победа".

Пассажиропоток аэропорта Калининград (Храброво) за период с января по август 2023 года составил 2 938 228 человек, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения. Пассажиропоток аэропорта за 2022 год составил 3,74 млн пассажиров. В этом году, сказали ТАСС в дирекции Храброво, рассчитывают преодолеть рубеж в 4 млн пассажиров.