В кластере "Ломоносов" в Москве пройдет форум-выставка, посвященный карьере

Мероприятие проведут 21 и 22 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Форум-выставка "Карьера vs бизнес", на котором проведут профессиональное ориентирование и бизнес-игру, пройдет 21 и 22 октября в кластере "Ломоносов" в столице, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Общегородской форум-выставка "Карьера vs бизнес" состоится 21 и 22 октября в кластере "Ломоносов" в онлайн- и офлайн-формате. Школьники, студенты и молодые специалисты в возрасте от 16 до 35 лет узнают о возможных вариантах самореализации с помощью проекта "ВРаботе". Участники форума смогут посетить выступления экспертов, бизнес-игру и многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие будет состоять из двух направлений - "Практикуй" и "Предпринимай". Первое ориентировано на молодежь, которая хочет работать по найму и добиваться успехов в карьере, участников ждут выставка компаний-работодателей, зона профессиональных тестирований и карьерное профориентирование. Второе заинтересует тех, кто планирует открыть собственный бизнес или развить уже существующий, там расскажут о создании стартапа, познакомят с достижениями предпринимательства и проведут бизнес-игру.