9 октября, 10:48

Петербуржцы несут цветы к Большой хоральной синагоге

© Александра Подервянская/ ТАСС

Цветы возлагают к ограде вокруг здания

ТАСС, 9 октября. Жители Санкт-Петербурга начали приносить цветы к Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте, передает корреспондент ТАСС. Цветы возлагают к ограде вокруг здания.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

Также в синагоге Биробиджана 9 октября состоялась молитва в поддержку жителей Израиля, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, сообщил ТАСС главный раввин Еврейской автономной области Эфраим Колпак. "Мы будем активнее приглашать людей на наши регулярные молитвы и будем иметь в виду эту проблематику. Интенции, мысли, которые мы вкладываем во время наших регулярных собраний, регулярных молитв, будут направлены и на то, чтобы на ментальном, духовном уровне помочь нашим братьям там", - сказал главный раввин региона. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация