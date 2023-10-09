Петербуржцы несут цветы к Большой хоральной синагоге

Цветы возлагают к ограде вокруг здания

ТАСС, 9 октября. Жители Санкт-Петербурга начали приносить цветы к Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте, передает корреспондент ТАСС. Цветы возлагают к ограде вокруг здания.

Также в синагоге Биробиджана 9 октября состоялась молитва в поддержку жителей Израиля, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, сообщил ТАСС главный раввин Еврейской автономной области Эфраим Колпак. "Мы будем активнее приглашать людей на наши регулярные молитвы и будем иметь в виду эту проблематику. Интенции, мысли, которые мы вкладываем во время наших регулярных собраний, регулярных молитв, будут направлены и на то, чтобы на ментальном, духовном уровне помочь нашим братьям там", - сказал главный раввин региона.