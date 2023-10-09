Верховный суд РФ оставил мак и его семена в списке наркотических веществ

Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков Александр Старцев добивался изменения этого пункта, так как, по его мнению, из-за этого положения правоохранительные органы могут превышать свои полномочия и вести уголовное преследование продавцов кондитерского мака

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Верховный суд России отклонил иск с требованием об исключении мака и его семян из перечня наркотических средств. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел иск обвиняемого Александра Старцева об исключении мака из перечня <...> наркотических средств или психотропных веществ, подлежащих контролю в РФ", - сказали в суде. Старцев находится в СИЗО по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Согласно постановлению правительства, мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver являются растениями, содержащими наркотические средства, а потому подлежат особому контролю и учету на территории РФ. Старцев добивался изменения этого пункта, так как, по его мнению, из-за этого положения правоохранительные органы могут превышать свои полномочия и вести уголовное преследование продавцов кондитерского мака.

В январе 2014 года Верховный суд уже рассматривал похожий иск. Тогда высшая судебная инстанция отклонила иск одного из фигурантов дела о ввозе в Россию 42 тонн маковой соломки. Фигурант уголовного дела Роман Шилов, ссылаясь на международную практику, просил суд исключить технический мак из перечня наркотических веществ.