Несколько территорий Ставрополья начинают отопительный сезон

Одними из первых решение приняли в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Главы нескольких округов и городов Ставрополья приняли решение о начале отопительного сезона после резкого похолодания в регионе. Одними из первых отопительный сезон начинают города-курорты Кавказских Минеральных Вод, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Решение о включении отопления принимают главы городских и муниципальных округов, ориентируясь на погодные условия. Так, решение о полном запуске системы теплоснабжения с 9 октября приняли главы городов Ессентуки и Кисловодск. Сегодня также будет включено отопление в школах и детских садах Пятигорска", - говорится в сообщении.

Во вторник подключать отопление начнут и в курортном Железноводске. По данным управления, в период с 10 по 16 октября отопительный сезон также намерены начать в Апанасенковском, Новоселицком, Левокумском округах. "Как доложили ресурсоснабжающие организации, теплоэнергетический комплекс округа готов на 100%. Несмотря на то, что сейчас среднесуточная температура выше необходимых для подачи тепла 8 градусов, котельные будут включены через неделю", - написал в своем телеграм-канале глава Буденновского округа Ставрополья Сергей Савченко.

В начале осени на Ставрополье установилась сухая и жаркая погода. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, накануне местами температура воздуха в крае достигала 28 градусов тепла. Из-за перемещения холодного атмосферного фронта в ночь с воскресенья на понедельник в регионе началось похолодание. Первые снегопады зафиксированы в городе Ставрополе и Предгорном округе. В ближайшие дни синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до 0 градусов, дожди, местами снег, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В краевом правительстве отмечают, что муниципалитеты региона нацеливают на оценку долгосрочных прогнозов погоды. Из-за сложности технологического процесса при запуске системы отопления выключить его сразу при потеплении будет проблематично.