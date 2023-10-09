В Москве открыли второй корпус Единого центра поддержки участников СВО и их семей

По словам мэра столицы Сергея Собянина, власти будут работать над тем, чтобы совершенствовать услуги центра и делать их более разнообразными

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Второй корпус Единого центра поддержки участников СВО и их семей открыли в Москве, власти города готовы работать над разнообразием услуг центра. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Единый центр поддержки участников СВО и их семей работает уже больше года в Москве, и через него прошли уже десятки тысяч человек, которым нужна была психологическая, юридическая, финансовая, социальная поддержка. Вот мы сегодня открываем вторую очередь этого центра, где ребята могут позаниматься спортом, пообщаться и пройти реабилитацию. Я думаю, что вот эта часть центра будет не менее востребована", - сказал Собянин.

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева поблагодарила власти Москвы за то, что столица стала первым субъектом, где был открыт такой ресурсный центр. И он стал флагманом, на который равняются другие регионы для создания подобных мест. "Очень важно, что здесь не только оказывается помощь социального направления и медицинского, но также [есть] возможность заниматься ребятам, общаться и организовывать клубы по интересам, заниматься спортом и совершенствоваться. В общем собираться и продолжать дружить таким единым боевым братством. Мне кажется, что это очень хорошая идея", - подчеркнула она.

Собянин в свою очередь отметил, что власти будут работать над тем, чтобы совершенствовать услуги центра и делать их более разнообразными. "При необходимости подберем больше зданий, чтобы было больше возможностей для ребят, которые возвращаются с фронта. У нас уже несколько сотен таких, поэтому нужна более такая активная реабилитация", - заключил мэр.

Как напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, 1 марта 2023 года был открыт Единый центр поддержки, который оказывает комплексную адресную помощь - индивидуальное сопровождение участников СВО и их семей как в период прохождения военной службы, так и после ее окончания, а также организует предоставление широкого спектра услуг, направленных на скорейшую адаптацию и социализацию бывших военнослужащих. Помощь в Едином центре могут получить не только мобилизованные участники СВО, но и добровольцы, контрактники, гражданские специалисты, выполнявшие свою работу в зоне боевых действий, а также члены их семей.