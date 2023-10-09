В Москве в сентябре на склад забытых вещей в транспорте поступило 3,2 тыс. предметов

В этом месяце пассажиры чаще всего оставляли в метро солнцезащитные очки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Всего 30 тыс. предметов поступило на склад забытых вещей, в сентябре пассажиры забыли в транспорте более 3,2 тыс. вещей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С начала года на склад забытых вещей поступило более 30 тыс. предметов. За сентябрь - больше 3,2 тыс. вещей. Чаще всего пассажиры теряли рюкзаки, сумки, кейсы для наушников, школьную сменную обувь и солнцезащитные очки", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что сентябрь выдался жарким, а лето прохладным - это сказалось и на забытых вещах в метро. В июне-августе пассажиры чаще всего оставляли зонты. А в сентябре в топ попали солнцезащитные очки.

"Если вы забыли свои вещи в метро, то оставить заявку можно несколькими способами: в приложении "Метро Москвы"; написать чат-боту "Александра"; позвонить по номеру 3210", - напоминается в материале.