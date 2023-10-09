В СЗФО прогнозируют осадки и усиление ветра из-за нового циклона

По предварительным прогнозам, следующий обвал холода случится в выходные и в начале следующей недели, отметили в центре погоды "Фобос"

ТАСС, 9 октября. Типичная осенняя погода ожидается на этой неделе в Северо-Западном федерального округе, куда новый атлантический циклон доставит теплый воздух, сильные осадки и ветер в порывах до 23 м/с в середине недели. Жители самых западных территорий почувствуют небольшое потепление, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах регионов.

"Северо-Западный федеральный округ ждет небольшое потепление на этой неделе. Сильнее оно будет выражено на западных территориях, а до восточных регионов округа существенное тепло не дойдет. Идет новый атлантический циклон, который принесет тепло и осадки, которые местами будут сильными. Целая серия атлантических волн пройдет по одной и той же траектории - над Карелией, Белым морем, сильные осадки там. По предварительным прогнозам, следующий обвал холода случится в выходные и в начале следующей недели", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобос", в Санкт-Петербурге ближайшая ночь будет холодной, около нуля, к концу вторника придут дожди, которые сохранятся в среду и четверг, в пятницу ослабеют. Усилится ветер южного направления, в порывах до 16-18 м/с. Во вторник ожидается плюс 5-7 градусов, в среду - плюс 7-9 градусов, в ночь на четверг может быть до плюс 12, в четверг днем - плюс 10-11. В пятницу станет чуть прохладнее, 8-10 градусов тепла, и преимущественно без осадков. В Петрозаводске холодные ночи на вторник и среду, до минус 2. Во вторник днем с прояснениями до плюс 3-5 градусов, в среду днем пойдут дожди, температура повысится до плюс 4-6, в четверг до плюс 10 градусов, в пятницу - 4-6 тепла. Со среды усилится ветер - до 12-15 м/с, в ночь на четверг - до 18 м/с.

Немного потеплеет и на Кольском Заполярье. В Мурманске максимальная температура во вторник и среду составит около нуля, по ночам - 2-4 градуса. В четверг и пятницу не более 2-3 градусов выше нуля, осадки, сначала снег, в четверг - снег с дождем.

По информации Севгидромета, в Архангельской области на неделе ожидается неустойчивая погода. С выходом глубокого, активного циклона с Атлантики повсеместно ожидаются дожди с мокрым снегом, ветер усилится до штормового и будет достигать 17-23 м/с. Температура ночью до минус 2 градусов, днем плюс 1-6 градусов, к концу недели местами до плюс 10. В Ненецком автономном округе в начале недели облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь со снегом, ночью туман. Ветер по побережью порывами до 17 м/с, днем до плюс 6.

В Сыктывкаре пока очень тепло, плюс 6. Во вторник начнется небольшое похолодание, днем плюс 2-4, небольшие осадки. Следующее потепление придет во второй половине недели, в четверг и пятницу, с более интенсивными осадками. В четверг сильный снег с дождем, ветер порывами до 15-17 м/с. В пятницу дожди, потеплеет, 4-6 градусов выше нуля.

Холодные ночи на вторник и среду с отрицательными значениями прогнозируются в Вологодской области. Во вторник днем температура +2-4 градуса. В среду днем ветер развернется на южный, усилится до 15-17 м/с. Воздух прогреется до 4-6 градусов, в четверг - плюс 7-9 градусов, в пятницу - 4-6 градусов тепла.

Последствия ураганов и штормов

В Калининградской области погода на этой неделе будет "по-настоящему осенней", сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "Преимущественно облачно, временами дождь, ветер юго-западного направления скоростью 7-11 м/с, в порывах 10-15 м/с, а 13 октября немногим мощнее - 17 м/с, в порывах - до 20", - рассказал начальник отдела Гидрометцентра Игорь Гуйван. По прогнозу калининградских синоптиков, минимальная температура ночью будет плюс 6-11 градусов, максимальная днем по области - 12-16 градусов тепла, в отдельные дни, в том числе в субботу, - до 18 градусов. "Погода осенняя, по своим основным показателям соответствует средним статистическим данным метеонаблюдений в Калининградской области этого периода", - отметил Гуйван.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 10 октября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, ветер 6-11 м/с, температура ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. В минувшие выходные по территории региона прошел ураганный ветер, из-за которого обрушились более 130 деревьев, было повреждено более 30 автомобилей. По прогнозам синоптиков, к середине недели в регионе установится спокойная погода, возможны дожди. К выходным прогнозируют солнечную погоду, а воздух будет прогреваться до плюс 15 градусов.

В соседней Новгородской области, по информации регионального гидрометцентра, преимущественно облачно, с прояснениями. Ночью дождь с мокрым снегом. Температура ночью от минус 2 до плюс 3, днем от 2 до 7 градусов тепла. В течение всей предыдущей недели в Новгородской области наблюдались сильный ветер, порывы которого достигали 28 м/с, ливни и другие неблагоприятные погодные явления, в результате которых почти три тысячи человек оказались в зоне отключения электроэнергии. В настоящее время электроснабжение в обесточенных на выходных населенных пунктах Новгородской области восстановлено.