9 октября, 13:05
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"Экспортер года": награда нашла лучших

ТАСС
© ТАСС

С 29 августа по 3 октября в восьми федеральных округах России прошли церемонии вручения премий "Экспортер года"

Большие и малые предприятия, опытные предприниматели и начинающие бизнесмены получили заслуженные награды, которые вручают по результатам ежегодного конкурса. Его организатором выступает Российский экспортный центр (РЭЦ), который оказывает российским компаниям всестороннюю поддержку в выходе на зарубежные рынки. "Премия является своего рода поощрением и мотивацией для компаний, которые активно и успешно работают на международном рынке. А получение такой награды придает престиж и укрепляет репутацию компании в глазах покупателей и партнеров", - отмечает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

О том, как проходили церемонии и какие компании признаны лучшими экспортерами, читайте в серии материалов ТАСС.

4 сентября, 18:16
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Сельское хозяйство, IT и туризм: в каких отраслях работают лучшие экспортеры Урала
13 сентября, 12:56
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30 компаний в 15 номинациях: в Хабаровске наградили лучших экспортеров Дальнего Востока
15 сентября, 12:29
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"Каждая компания достойна особого признания": в Сибири вручили премию "Экспортер года"
20 сентября, 10:10
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Как завоевать внешние рынки: компании Приволжского округа получили премии "Экспортер года"
21 сентября, 18:31
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Компании Ставропольского края - лидеры по количеству премий "Экспортер года"
28 сентября, 16:23
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Лидеры поставок Центрального округа получили премии "Экспортер года"
3 октября, 18:36
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Символ признания: лучших поставщиков Южного округа наградили премией "Экспортер года"
5 октября, 18:20
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Лучшие предприниматели Северо-Западного федерального округа стали "Экспортерами года"

  

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