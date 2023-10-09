"Экспортер года": награда нашла лучших

С 29 августа по 3 октября в восьми федеральных округах России прошли церемонии вручения премий "Экспортер года"

Большие и малые предприятия, опытные предприниматели и начинающие бизнесмены получили заслуженные награды, которые вручают по результатам ежегодного конкурса. Его организатором выступает Российский экспортный центр (РЭЦ), который оказывает российским компаниям всестороннюю поддержку в выходе на зарубежные рынки. "Премия является своего рода поощрением и мотивацией для компаний, которые активно и успешно работают на международном рынке. А получение такой награды придает престиж и укрепляет репутацию компании в глазах покупателей и партнеров", - отмечает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

О том, как проходили церемонии и какие компании признаны лучшими экспортерами, читайте в серии материалов ТАСС.