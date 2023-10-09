9 октября, 11:50
Вспышка оспы обезьян

Во Вьетнаме выявили четыре случая заражения людей оспой обезьян

Общее число заражений достигло 13, сообщил департамент здравоохранения Хошимина

ХАНОЙ, 9 октября. /ТАСС/. Четыре случая заражения людей оспой обезьян выявлены во Вьетнаме. Об этом сообщил департамент здравоохранения Хошимина.

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"В Хошимине подтверждены четыре новых случая оспы обезьян, в результате чего общее число заражений достигло 13", - информировали в департаменте здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что все вновь заболевшие в настоящее время изолированы и получают необходимое лечение. Департамент здравоохранения Хошимина продолжает осуществлять мониторинг и тесно координировать действия с профильными ведомствами и учреждениями для мониторинга эпидемической ситуации и оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Первые два случая заражения оспой обезьян во Вьетнаме были подтверждены в октябре 2022 года. Они были выявлены среди граждан страны, вернувшихся из-за границы. Осенью этого года в южной провинции Биньзыонг был подтвержден первый во Вьетнаме случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку.

Всемирная организации здравоохранения объявила оспу глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения из-за ее высокой скорости передачи и риска дальнейшего распространения. 

Теги:
ВьетнамВспышка оспы обезьян
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