9 октября, 12:07

На выставке в "Аптекарском огороде" в Москве представят несколько сотен кактусов

Экспозиция пройдет с 14 по 22 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выставка "В мире суккулентов", на которой будет представлено несколько сотен кактусов, пройдет с 14 по 22 октября в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщила пресс-служба сада.

"С 14 по 22 октября 2023 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится уникальная праздничная выставка "В мире суккулентов", посвященная 70-летию старейшего в России Московского клуба любителей кактусов и 270-летию МГУ имени М. В. Ломоносова <...>. На выставке будут представлены лучшие растения членов Московского клуба любителей кактусов, а также виды, найденные и описанные недавно. Среди них не только привычные нам "колючие зеленые шарики", но и обладатели оригинальной формы и расцветки <...>. Среди нескольких сотен кактусов и других суккулентов наверняка найдется то, что вы еще не видели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кактусы и другие суккуленты, вопреки устоявшемуся мнению, - наиболее уязвимая группа растений: многие виды уже исчезли из природы и остались только в частных коллекциях и ботанических садах. В рамках выставки посетители смогут получить советы опытных кактусистов, какое растение выбрать и как за ним ухаживать, как добиться цветения и плодоношения. 

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© Информационное агентство ТАСС
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