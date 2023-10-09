На Кубани выделят почти 57 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС в Туапсинском районе

Их распределят между пострадавшими поселениями

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделили средства для софинансирования расходов муниципалитетов региона по участию в ликвидации последствий ЧС в Туапсинском районе, где летом 2023 года из-за ливней затопило многие населенные пункты. Сумма выделенных средств составила 56,7 млн рублей, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте краевой администрации.

"Выделить из резервного фонда администрации Краснодарского края министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края бюджетные ассигнования в размере 56,7 млн рублей для предоставления субсидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в тексте постановления.

Как уточняется в документе, средства на аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы будут распределены между поселениями Туапсинского района, где были повреждены коммунальные системы, пострадали социальные и жилые объекты в результате сильных дождей летом этого года. Деньги направят на Новомихайловское городское поселение - больше 18,6 млн рублей, Джубгское городское поселение - чуть более 18,5 млн рублей Небугское и Тенгинское сельские поселения - 5,6 и 4 млн рублей соответственно. Для восстановительных работ в Туапсинском районе выделено почти 10 млн рублей.

В июле этого года в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровней воды в реках, был введен режим ЧС. Были подтоплены жилые дома, райбольница, четыре детсада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. В результате непогоды пять человек погибли.