Раввин Лазар заявил, что евреи России испытывают боль и возмущение из-за атаки на Израиль

Террористы из Газы начали акцию тотального устрашения против мирных людей, и никакие компромиссы с ними невозможны, считает он

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Все евреи в России испытывают боль и возмущение из-за атаки на Израиль, террористы из Газы начали акцию тотального устрашения против мирных людей, и никакие компромиссы с ними невозможны. Об этом говорится в тексте соболезнования семьям погибших главного раввина России Берла Лазара, который распространила его пресс-служба.

"Боль и возмущение - вот чувства, которые испытывают сейчас все евреи в России, все евреи в мире и, я уверен, все порядочные люди, независимо от происхождения и вероисповедания, все, кроме явных или скрытых союзников мирового терроризма. Мы скорбим вместе с родными погибших <...>. Мы молимся за жизнь раненых, которыми переполнены сейчас израильские больницы", - говорится в послании.

Лазар отметил, что большинство убитых и почти все захваченные заложники - это люди, собравшиеся на музыкальный фестиваль. "Ракеты, которые террористы каждую ночь выпускают по территории еврейского государства, направлены исключительно на гражданские объекты - жилые кварталы, школы, больницы. <…> У террористов цель одна - попытаться запугать людей, посеять страх и панику", - говорится в обращении.

Как отметил Лазар, история доказывает, что любые попытки достичь с террористами "примирения" или "компромисса" приводят только к новым всплескам насилия.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода также выразил соболезнования родным и близким погибших от рук террористов в Израиле. По словам президента ФЕОР, все, кто повинен в зверствах и находит удовлетворение в издевательствах над невинными людьми, должны быть "наказаны в полной мере, без уступок и оправданий".

"Очень многое зависит от нас самих, от консолидации общества вокруг неоспоримо добрых целей, от помощи друг другу и от наших праведных поступков. Евреи России усиленно молят Всевышнего, чтобы в кратчайшие сроки были приняты действия, которые позволят освободить заложников и предотвратить новые жертвы", - говорится в тексте соболезнования, который приводит пресс-служба ФЕОР.