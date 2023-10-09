В больницах Подмосковья заменили около 40 единиц аналогового оборудования с начала года

Благодаря цифровому оборудованию, минимизировалось воздействие лучевой нагрузки на пациентов и персонал

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Почти 40 единиц устаревшего аналогового медицинского оборудования заменили в больницах Московской области на цифровую технику, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье реализуется трехлетняя программа замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. С начала года в медучреждениях Подмосковья заменили 37 устаревших рентген-аппаратов и флюорографов на современные. Также во всех кабинетах был выполнен ремонт. На эти цели было направлено почти 700 млн рублей", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В частности, новый рентген-аппарат поступил в Балашихинскую больницу - он установлен в поликлинике №11 в мкр. Кучино, где медицинскую помощь получают 23 тыс. человек. Этот аппарат отечественного производства. На нем будут проводиться исследования взрослым пациентам. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС.

"Благодаря цифровому оборудованию, минимизировалось воздействие лучевой нагрузки на пациентов и персонал. Само изображение получается более четким и качественным, с возможностью визуализации мелких структур, с регулировкой процесса просмотра. К тому же пропала необходимость проявлять пленки, а пациентам не надо приходить за заключением в поликлинику - оно доступно в электронной карте", - процитировали в материале заведующую рентгенологическим отделением Балашихинской областной больницы Ларису Крехову.

В пресс-службе подчеркнули, что медтехника приобретена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева и благодаря нацпроекту "Здравоохранение".