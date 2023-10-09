Представители Белоруссии и России обсудили создание медиахолдинга СГ

Белорусское диппредставительство сообщило, что в ходе встречи обсуждалось функционирование союзных печатных изданий и телерадиовещательной организации Союза Белоруссии и России

МИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Алексей Громов на встрече в Москве обсудили создание медиахолдинга Союзного государства (СГ). Об этом сообщило белорусское диппредставительство.

"Собеседники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Констатировали высокий уровень двусторонних отношений во всех без исключения сферах. Особое внимание Дмитрий Крутой и Алексей Громов уделили вопросам белорусско-российской информационной повестки дня. В частности, обсудили создание медиахолдинга Союзного государства и ход реализации соответствующего плана, подписанного профильными министрами двух стран", - говорится в сообщении.

В ходе встречи подробно обсуждалось функционирование союзных печатных изданий и телерадиовещательной организации Союза Белоруссии и России. "Затронули тему вещания в сетях национальных операторов телеканала "Беларусь-24" в России и "Россия-24" в Беларуси, расширения радиовещания белорусских и российских радиостанций, а также деятельности сетевых средств массовой информации. Отметили необходимость более тесного сотрудничества белорусских телеканалов и российских региональных средств массовой информации", - проинформировали в посольстве.

В начале июля пресс-служба Минцифры России в ответ на запрос ТАСС сообщила, что Россия и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году, однако несколько вопросов требуют решения Высшего госсовета Союзного государства, заседание которого состоится уже в 2024 году. В министерстве заявили, что план создания медиахолдинга СГ уже согласован профильными министерствами Белоруссии и России, но вместе с этим отметили, что некоторые аспекты данной реформы требуют позиций других органов государственной власти.

В начале апреля на заседании Высшего госсовета СГ президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, должен быть создан, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца". О необходимости активизации работы по созданию медиахолдинга Лукашенко заявлял в январе на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Белорусский лидер отмечал, что этот вопрос должен быть проработан представителями администраций президентов Белоруссии и России совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.