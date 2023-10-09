9 октября, 13:22,
обновлено 9 октября, 13:42

Максимальное пособие по беременности в 2025 году может вырасти до 794 тыс. рублей

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Наибольшая сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 68 995,51 рубля

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году планируется увеличить до 794 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

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"Благодаря введению единого тарифа страховых взносов в 2025 году планируются следующие максимальные суммы пособий: максимальная сумма пособия по беременности родам - 794 355,80 рубля (за 140 дней отпуска по беременности и родам), максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком - 68 995,51 рубля", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным Минтруда, в 2025 году максимальное пособие по временной нетрудоспособности за один день составит 5 673,97 рубля. В целом Соцфонд России в 2025 году планирует направить на выплату пособий по беременности и родам 184,3 млрд рублей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком - 244,6 млрд рублей и пособий по временной нетрудоспособности - 703,3 млрд рублей.

В пресс-службе напомнили, что размеры указанных пособий зависят от заработка, на который начислялись страховые взносы. При этом заработок учитывается за два предыдущих календарных года. Так, если оплате подлежит больничный, выданный в 2025 году, то для расчета будет использован заработок за 2023 и 2024 годы. 

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