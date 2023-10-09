9 октября, 13:42

В Туапсе 11 октября пройдет проверка оповещения населения

Ее проведут в 10:00

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Плановая проверка готовности локальной системы оповещения ООО "РН-Туапсинский НПЗ" пройдет 11октября в Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

"11 октября 2023 года в 10:00 будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, во время проверки будет звучать голосовое оповещение по громкой связи и будут включены электрические сирены.

Власти города просят жителей сохранять спокойствие и оставаться на своих рабочих местах на период проверки систем оповещения населения. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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