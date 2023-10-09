В мультимедийном музее представили кинохронику освобождения Ставрополья от оккупации

На выставке представлены биографии героев битвы за Кавказ, военная техника и обмундирование красноармейцев

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Мультимедийную выставку "Битва за Кавказ" открыли в музейно-выставочном комплекса "Россия - моя история" в Ставрополе. Посетители могут увидеть редкие кадры кинохроники и фотографии, в том числе кадры освобождения территории Ставрополья от немецко-фашистской оккупации, сообщили журналистам в пресс-центре музея.

"Воссоздать картину событий помогают анимированные карты, уникальные кадры кинохроники и фотографии. Так, кинодокументалисты запечатлели освобождение Ставрополья, а по фотографиям можно увидеть, как рабочие стоявшего в руинах завода "Красный металлист" ремонтируют станки и вскоре возобновляют производство военной продукции", - говорится в сообщении.

На выставке представлены биографии героев битвы за Кавказ, военная техника и обмундирование красноармейцев, специальная хоронлента позволяет увидеть масштабные сражения и военные операции, которые разворачивались на территории СССР одновременно с битвой. Первыми посетителями выставки, которая будет работать до 10 декабря 2023 года, стали ветераны, кадеты, юнармейцы и курсанты.

В честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в Ставрополе прошел митинг и возложение цветов на мемориале "Вечная слава". Вклад каждого региона Северного Кавказа в победу был отмечен отдельно. Во время церемонии прозвучали оружейные залпы воинского салюта. "Мы все хотим мира и спокойствия на нашей земле, <…> чтобы память продолжала объединять всех жителей нашего родного Кавказа против войн и жестокости", - цитирует пресс-служба спикера краевого парламента Николая Великданя.

В крупнейшем вузе округа Северо-Кавказском федеральном университете провели предпоказ заключительной серии документального сериала "Битва за Кавказ". Фильм основан на реальных историях о событиях того времени. В Ставрополе также проходит международная научно-практическая конференция "Битва за Кавказ - завершение коренного перелома в годы Великой Отечественной войны".

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне, сражения начались 25 июля 1942 года и продолжались 442 дня. Битва сокрушила планы гитлеровцев по захвату Владикавказа, Грозного, Махачкалы, Баку и последующему выходу через Закавказье на Ближний Восток. По официальным данным, в сражении погибли более миллиона советских солдат.