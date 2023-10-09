В Дагестане открыли мультимедийную выставку к 80-летию битвы за Кавказ

Глава региона Сергей Меликов ометил, что это событие долго оставалось в тени других масштабных сражений

МАХАЧКАЛА, 9 октября./ТАСС/. Открытие мультимедийной выставки "Битва за Кавказ" состоялось в историческом парке "Россия - моя история". В мероприятии принял участие глава Дагестана Сергей Меликов, передает корреспондент ТАСС.

"Она [выставка] посвящена 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в битве за Кавказ (25 июля 1942 - 9 октября 1943)", - подчеркнул Меликов.

Выступая на открытии мероприятия глава региона подчеркнул, что это событие долго оставалось в тени других масштабных сражений - Сталинградской и Курской битв, но сегодня ее значение переосмысливается. "Для Гитлера захват региона был одной из приоритетных задач: вермахт нуждался в топливе и продовольствии, и все это враг рассчитывал получить на кавказской земле. Долгих 14 месяцев шли ожесточенные боевые действия в степях, горах, на море и в городах. Линия фронта была протяженностью и глубиной в тысячу километров. Неувядаемой славой покрыли свои имена в боях за Новороссийск и Малгобек, под Моздоком, Орджоникидзе и Туапсе, на перевалах Главного Кавказского хребта и за Эльхотовские ворота тысячи отважных защитников Отчизны, в том числе из Дагестана", - сказал Меликов.

По его словам, и сегодня российские военнослужащие плечом к плечу противостоят вновь поднявшему голову нацизму. "Наши дагестанские военнослужащие своими подвигами в зоне специальной военной операции доказывают, что подвиги предков не забыты, что в памяти поколений останутся мужество и стойкость защитников Родины", - добавил Меликов.