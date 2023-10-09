В Кисловодске создали ярмарочную площадь у горы Кольцо

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Власти курортного города Кисловодска завершили благоустройство территории возле памятника природы - гора Кольцо на Ставрополье. На месте создана ярмарочная площадь, ведется линия электропередачи, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Евгений Моисеев.

"Гора Кольцо - работы выполнены, осталось убрать территорию. До конца октября подадим электричество, сейчас ведем линию. Установим камеры видеонаблюдения. Здесь будет кафе, сделана ярмарочная торговая площадь, павильоны. <…> Гору Кольцо очистили [от надписей], в следующем году планируем приступить к обустройству деревянного настила для подъема, чтобы было удобно ходить в любую погоду", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.

Моисеев отметил, что благоустройство территории возле памятника природы ведется за счет средств курортного сбора. В центре ярмарочной площади власти создали масштабную эмблему города-курорта, которая будет светиться в темное время суток.

Гора Кольцо является памятником природы краевого значения. Место стало популярным благодаря тому, что было описано Михаилом Лермонтовым в "Герое нашего времени". Ранее ученые Северо-Кавказского федерального университета рекомендовали взять на постоянный контроль состояние горы, поскольку стихийная торговля, бесконтрольный поток туристов и вандализм привели к утрате ее первозданного вида.

Осенью 2022 года власти курортного города начали благоустройство территории возле горы Кольцо. С места были убраны самовольно установленные торговые павильоны. Со скальной части горы очистили надписи, оставленные туристами. В администрации отметили, что во время работы применялись щадящие методы очистки и меры по предотвращению эрозии и разрушения горной породы.