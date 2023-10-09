Востребованность услуги по оформлению перепланировки в Москве выросла вдвое

Самые распространенные работы по переустройству и перепланировке - это демонтаж и устройство перегородок, совмещенного или раздельного санузла, перестановка плит, раковин, унитазов и ванн

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Москвичи стали в два раза активнее согласовывать перепланировку после перевода госуслуги в электронный вид, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. За три года поступило почти 113 тыс. таких заявлений, что в два раза превышает аналогичный предыдущий трехлетний показатель", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова. Он отметил, что также отмечается рост обращений от собственников недвижимости, которые решили узаконить самовольную перепланировку. За три года поступило более 28 тыс. таких заявлений, что выше предыдущего показателя почти на 70%.

Уточняется, что самые распространенные работы по переустройству и перепланировке - это демонтаж и устройство перегородок, совмещенного или раздельного санузла, перестановка плит, раковин, унитазов и ванн. Подать заявление и направить документы можно в любое время на сайте mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. "До 31 декабря 2023 года в Москве действует мораторий на административные штрафы при легализации самовольно выполненной перепланировки. На аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания", - добавляется в сообщении.