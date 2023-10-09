Мурашко заявил о необходимости трансформировать реестр лекарственных средств

Министр здравоохранения отметил, что "сейчас идут эти разработки"

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Государственный реестр лекарственных средств должен быть трансформирован, соответствующие разработки ведутся. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Государственный реестр лекарственных препаратов - он тоже должен пройти определенную трансформацию, у нас сейчас идут эти разработки", - сказал он на форуме "Биотехмед".

Государственный реестр лекарственных средств содержит перечень препаратов, прошедших госрегистрацию, фармацевтических субстанций в составе лекарств, а также информацию, в том числе, о сроке годности и условиях отпуска препаратов.