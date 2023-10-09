Патронажные службы РПЦ могут появиться в филиалах фонда "Защитники Отечества"

Главный врач ЦКБ святителя Алексея также рассказал о планах по сотрудничеству с Минздравом Запорожской области по паллиативной помощи.

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает создать патронажные службы в филиалах фонда "Защитники Отечества". Об этом сообщил журналистам епископ Пантелеимон Верейский, побывавший в запорожском филиале фонда.

"Мы готовы к взаимодействию. Планируем обучать родственников и сотрудников фонда, и надеемся, что в филиалах фонда возникнут патронажные службы. Ну и духовную помощь будем оказывать. Будем проводить встречи и беседы", - сказал епископ.

В рамках поездки в Запорожскую область он подарил запорожскому филиалу фонда "Защитики Отечества" икону Пресвятой Богородицы "Семистрельная" и благословил на работу.

Главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексея, митрополита Московского Московской патриархии РПЦ Алексей Заров в свою очередь рассказал ТАСС о совместных планах с региональным Минздравом. "Мы договорились о сотрудничестве по паллиативной помощи. [Это] обучение младших сестер по уходу и создание на базе одной из больниц филиала больницы святителя Алексея по оказанию паллиативной медицинской помощи", - сказал Заров.

Он добавил, что в планах с Минздравом Запорожской области наладить выездную работу диагностической медицинской бригады. "У нас есть мобильный госпиталь, который в ближайшее время будет работать в населенных пунктах Запорожской области, как сейчас мы делаем в Херсонской", - сказал врач.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам специальной военной операции, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.