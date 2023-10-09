В России запустят экспериментальную информсистему об источниках воды

Эксперимент пройдет с 10 октября 2023 года по 10 октября 2024 года в Чечне, Ставропольском крае и Тульской области

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские власти запускают эксперимент по созданию единой информационной системы, содержащей данные о подземных и поверхностных источниках воды (реки и водохранилища). Постановление, утверждающее его порядок, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Эксперимент пройдет с 10 октября 2023 года по 10 октября 2024 года в Чечне, Ставропольском крае и Тульской области. Его цель - систематизация и анализ данных обо всех источниках питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые сейчас есть в информационных системах различных министерств и ведомств.

Участниками эксперимента, помимо властей упомянутых регионов, станут Минцифры, Роспотребнадзор, Роснедра, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, а также Росреестр. Они обеспечат интеграцию ведомственных баз данных с создаваемой единой информационной системой.

Предполагается, что в этой системе будут содержаться сведения о качественных и количественных характеристиках водных объектов, режимах их использования, водозаборах, мероприятиях по их охране. По оценке авторов, формирование такого массива данных позволит своевременно принимать управленческие решения в сфере водопользования.

Оператором информационной системы, которая должна появиться в результате эксперимента, определено Федеральное агентство по недропользованию. По итогам эксперимента правительство рассмотрит вопрос о создании государственной информационной системы "Объекты питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения".