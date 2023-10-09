9 октября, 15:11

Клинические испытания вакцины от аллергии на пыльцу могут начать в РФ в 2024 году

В 2023 году завершат доклинические испытания препарата

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Клинические испытания отечественной вакцины против аллергии на пыльцу березы могут начаться в 2024 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Игорь Борисевич.

"У нас в этом году уже заканчиваются доклинические испытания, мы надеемся в следующем году перейти к клиническим испытаниям", - сказал он на форуме "Биотехмед".

Как сообщал в марте член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов, в организации надеются, что вакцина сможет попасть в национальный календарь профилактических прививок после прохождения всех необходимых этапов исследования и регистрации. Он ожидает, что препарат зарегистрируют примерно через два года после начала клинических исследований. 

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