На горнолыжном курорте Красная Поляна приостановили работу канатных дорог из-за непогоды

На курорте для туристов открыты 16 пеших маршрутов и Байк-парк

КРАСНОДАР, 9 октября /ТАСС/. Работа канатных дорог приостановлена на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

"Канатные дороги К4 и К5 закрыты до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Как уточняется, для туристов на курорте открыты 16 пеших маршрутов и Байк-парк. Тропы "Два озера", "Перевал Аибга", "Перевал Седой" и "Черничная" можно посещать только в сопровождении гида. При выходе на маршрут рекомендуется учитывать погодные условия и работу канатных дорог.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило жителей о резком понижении температуры ниже нуля градусов и первых заморозках. Кроме того, на побережье от Джубги до Магри была объявлена опасность формирования смерчей над морем. По прогнозам синоптиков в отдельных районах до конца суток ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 28 м/с.