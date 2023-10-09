9 октября, 15:54
Палестино-израильский конфликт

Полиция Вены не увидела криминала в пропалестинских демонстрациях в городе

Правоохранители отметили, что демонстрация не была согласована заранее

ВЕНА, 9 октября. /ТАСС/. Полиция Вены не стала разгонять прошедшие на выходных пропалестинские демонстрации, так как не зафиксировала в их ходе преступлений.

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"В ходе прошедших на выходных демонстраций не было совершено никаких уголовных преступлений. Поэтому оснований для запрета и роспуска собраний не было", - говорится в сообщении полиции в соцсети X (ранее Twitter).

При этом правоохранители отметили, что демонстрация не была согласована заранее. "Разумеется, ведомство по охране конституции наблюдает за любыми собраниями и оценивает их, особенно если их темой являются нынешние атаки в Израиль", - указано в тексте.

Ранее австрийские СМИ сообщали, что в Вене прошли несколько акций в поддержку Палестины. Несколько политических партий раскритиковали демонстрации, заявив, что их участники "чествуют террор". 

Теги:
АвстрияПалестино-израильский конфликт
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