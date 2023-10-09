Патриарх Иерусалима на фоне эскалации поддерживает межрелигиозный диалог

Феофил III постоянно находится на связи с архиепископом Тивериадским Алексием, патриаршим эпитропом в Газе, и получает от него текущую информацию о ситуации на месте, рассказали в РПЦ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Иерусалимский патриарх Феофил III в условиях эскалации конфликта между израильтянами и арабами-палестинцами постоянно находится на связи с представителем Иерусалимского патриархата в Газе и пытается всеми силами поддерживать межрелигиозный диалог, чтобы не допустить перерастания противостояния в религиозную войну. Об этом сообщил ТАСС советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, вернувшийся из поездки в Израиль.

7-8 октября председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил с кратким рабочим визитом Святую Землю, в поездке также принял участие протоиерей Николай Балашов. В воскресенье представителей Русской православной церкви принял Иерусалимский патриарх Феофил III.

"Патриарх, в частности, постоянно находится на связи с архиепископом Тивериадским Алексием, патриаршим эпитропом (представителем, местоблюстителем - прим. ТАСС) в Газе, и получает от него текущую информацию о ситуации на месте. Главная забота патриарха Феофила в нынешних условиях - поддержка межрелигиозного диалога, дабы не допустить перерастания войны в войну религиозную, а также сбережение христианского присутствия в Святой Земле, которое, к сожалению, продолжает численно умаляться", - сказал Балашов.

Он напомнил, что в последние годы христиане в Израиле все чаще подвергались давлению и нападкам со стороны иудейских радикалов, и теперь, по словам отца Николая, пришло новое испытание войной. По его мнению, все это может привести к постепенному "выдавливанию" христианского населения с самой родины христианства.

"Молимся о прекращении кровопролития, о возвращении безвинных пленных, о справедливом мире. <…> Русская церковь будет стараться всемерно поддерживать миротворческие шаги Иерусалимского патриарха и его усилия, направленные на создание по возможности благоприятных условий для христиан Ближнего Востока", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе поездки на Святую Землю участники делегации многократно слышали вой сирен воздушной тревоги и наблюдали работу израильской ПВО, но под обстрел не попадали.