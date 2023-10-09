РУДН опроверг информацию об отчислении студентки-дочери участника СВО

В пресс-службе вуза отметили, что девушку перевели на бюджет 29 сентября, а 28 сентября на ее корпоративную электронную почту была направлена выписка из протокола заседания комиссии об этом переводе

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Информация об отчислении за неуплату обучения и отказе в переводе на бюджетное место студентки Российского университета дружбы народов (РУДН), чей отец участвует в специальной военной операции (СВО), не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее в СМИ появилась информация, что студентку платного отделения лечебного факультета РУДН отчислили из вуза за неоплату нового семестра. Отмечалось, что ей было отказано в переводе на бюджет как дочери участника СВО в связи с отсутствием вакантного места.

"Информация о том, что студентку РУДН из многодетной семьи, чей отец служит в СВО, отчисляют из университета за неуплату обучения и отказывают в выделении бюджетного места, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В вузе пояснили, что девушка была переведена на бюджет 29 сентября, а 28 сентября на ее корпоративную электронную почту была направлена выписка из протокола заседания комиссии о переводе на бюджет.

В РУДН также рассказали, что впервые мать студентки обратилась в марте, и университет предоставил скидку на обучение в размере 20%. "Ответственные сотрудники разъяснили подробно порядок перевода на бюджет, соответствующее заявление необходимо было подать в апреле, однако документы от студентки не поступили. Повторно мама студентки обратилась 19 сентября на электронную почту ректора, ректор вынес резолюцию, была проведена внеочередная комиссия, в результате которой студентку перевели на бюджет", - пояснили в вузе.