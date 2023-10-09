9 октября, 15:11

Суд Москвы снял арест с земельного участка Невзорова в Петербурге

Журналиста ранее осудили заочно на восемь лет колонии общего режима за распространение дезинформации о российской армии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) о снятии обеспечительных мер с его земельного участка в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство представителя Невзорова", - сказала собеседница агентства.

1 февраля этого года журналист был осужден Басманным судом заочно на восемь лет колонии общего режима за распространение дезинформации о российской армии. Этим же решением столичный районный суд оставил в силе обеспечительные меры, наложенные ранее в рамках уголовного дела на земельный участок Невзорова в Санкт-Петербурге. 

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