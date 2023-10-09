Путин поручил сформировать систему оценки россиянами качества оказания соцуслуг

Глава государства дал срок на выполнение этой задачи до 15 ноября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал создать эффективную систему оценки гражданами качества оказания социальных услуг.

"Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обеспечить формирование эффективной системы оценки гражданами качества оказания услуг организациями социальной сферы, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин дал срок на выполнение этой задачи до 15 ноября, назначив ответственными премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителя Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.

Поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 22 августа. Тогда Путин отмечал, что в РФ с 2012 года функционирует система независимой оценки гражданами качества социальных услуг, но интерес россиян к такой работе снижается. Президент привел данные ОНФ, по которым оценки деятельности организаций часто даются не заинтересованными лицами, не получателями этих услуг, не гражданами, а самими организациями. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заверил, что в правительстве построена система обратной связи в отношении всех государственных услуг, что позволяет корректировать действия властей. Однако, по мнению главы государства, нужно, чтобы этот механизм работал, "чтобы глаз не замыливался", и "связь с получателями услуг была живой, реальной". Поэтому Путин высказался за совершенствование действующего механизма.