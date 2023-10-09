Путин поздравил академика РАН Радия Илькаева с 85-летием

Президент отметил вклад академика РАН в обеспечение безопасности страны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием действительного члена Российской академии наук (РАН) физика Радия Илькаева, отметив его серьезный вклад в обеспечение обороны и безопрасности страны. Текст поздравления опубликован в официальном Telegram-канале Росатома.

"Вы снискали высокое, заслуженное признание в отечественном и мировом профессиональном сообществе, внесли серьезный вклад в обеспечение обороны и безопасности страны, в развитие одного из ключевых, перспективных направлений науки - ядерной физики", - говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание на организаторский и наставнический таланты академика, а также отметил искреннюю заботу о сбережении и укреплении традиций НИИ экспериментальной физики в Сарове, с которым связаны многие годы жизни Илькаева.

"Желаю вам доброго здоровья и благополучия", - заключил Путин.

Радий Илькаев родился 9 октября 1938 года в селе Тутура (Жигаловский район Иркутской области). Он является специалистом в области теоретической и экспериментальной ядерной физики. Руководил разработкой сверхмощной лазерной установки "Искра-6", введением в строй первой очереди рентгенографического комплекса ВНИИЭФ и другими. Директор (1996-2008), научный руководитель (2008-2016), почетный научный руководитель (с 2017 года) Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ - ВНИИЭФ). Лауреат Государственных премий СССР (1968, 1981) и РФ (1994).