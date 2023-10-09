В Вологодской области площадь лесных пожаров сократилась в 6,3 раза

Всего в 2023 году на территории региона зафиксировали 38 возгораний на площади 37 га

ТАСС, 9 октября. Пожароопасный сезон завершился в Вологодской области в связи с наступлением холодов и дождей. В этом году в регионе возникло всего 38 пожаров на площади 37 га, среднюю площадь одного возгорания удалось снизить в 6,3 раза за счет оперативного выявления и тушения в первые сутки, сообщил начальник областного департамента лесного комплекса Роман Марков.

"В готовности на тушение пожаров в этом году были 3,5 тыс. человек и 2 тыс. техники, но этого не потребовалось. Зафиксировано в этом году 38 пожаров на площади 37 га, в основном по вине жителей <…>. Средняя площадь одного пожара составила 0,98 га, что в 6,3 раза меньше среднего значения данного показателя за последние пять лет (6,17 га). Все пожары ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения возгорания, не допущено более серьезных последствий", - сообщил Марков на оперативном совещании областного правительства.

Полностью выполнено поручение президента России по снижению числа пожаров и по их тушению в первые сутки с момента обнаружения, отметил руководитель департамента.

"Вологодская область завершает пожароопасный сезон. Наступила осенняя погода, дождливая, выпал уже первый снег. В связи с этим мы заявляем о завершении пожароопасного периода", - подытожил губернатор Олег Кувшинников, сообщив о подписании соответствующего постановления и подготовке к следующему сезону.

Вологодская область занимает третье место в стране по объемам заготовки леса после Иркутской области и Красноярского края. Леса занимают более 80% территории региона, ежегодно заготавливается по 16-18 млн куб. м и перерабатывается на территории области 76% заготовленного леса.