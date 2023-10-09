9 октября, 16:44
Палестино-израильский конфликт

Жители многих кварталов столицы Газы получили распоряжения покинуть свои дома

По данным Al-Qahera al-Ihbariya, "инструкции поступили людям, находящимся в крупных жилых массивах в центре города"

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Жители многих жилых районов столицы сектора Газа, города с одноименным названием, получили распоряжения покинуть дома из-за опасности налетов израильских ВВС. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

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По его данным, "инструкции поступили людям, находящимся в крупных жилых массивах в центре города". Местные власти опасаются, что жилые кварталы города будут подвергнуты бомбардировкам со стороны израильских сил.

Как передает Al-Qahera al-Ihbariya, тысячи семей палестинцев выходят на улицы, что создает дополнительную путаницу и панику в городе.

По информации телеканала Al-Hadath, некоторое время назад израильские самолеты нанесли массированный удар по большинству районов палестинского анклава, включая его столицу. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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