В аэропорту Орли отменили около 40% рейсов из-за забастовки

Для обеспечения безопасности воздушной навигации над территорией республики власти также призвали отменить 20% рейсов в аэропорту Марселя и 15% в аэропорту Бове

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) призвало авиакомпании отменить 40% рейсов, запланированных на пятницу на прилет и вылет из парижского аэропорта Орли. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление авиарегулятора.

Причиной отмены стала запланированная на пятницу забастовка авиадиспетчеров. Для обеспечения безопасности воздушной навигации над территорией республики власти также призвали отменить 20% рейсов в аэропорту Марселя и 15% в аэропорту Бове к северу от Парижа. Также управление обратилось к путешественникам с призывом по возможности отложить запланированные на пятницу полеты до 06:00 (07:00 мск) субботы.