Муфтий сообщил, что мусульмане РФ молятся за прекращение вооруженного конфликта в Израиле

Шафиг Пшихачев заявил, что стороны конфликта должны прекратить насилие

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Израильская и палестинская стороны должны прекратить насилие и начать договариваться, российские мусульмане молятся за прекращение вооруженного конфликта, сказал в беседе с ТАСС генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев.

"Мы, мусульмане, очень переживаем, очень тяжело воспринимаем все, что сейчас там происходит", - сказал он. "Молимся, чтобы не было дальнейшего продолжения противостояния, гибели невинных людей", - добавил Пшихачев.

"Я присоединю свой голос к голосу России - к обращению к двум сторонам, чтобы прекратить насилие и выйти уже на какую-то договорную площадку. Конечно, нужно остановить все это, нужно создать Палестинское государство, которое могло бы взять на себя определенные обязательства", - считает Пшихачев. По его мнению, если этого не сделать, то Израиль всегда будет испытывать "большое напряжение", в том числе потому, что вооружения у палестинских вооруженных группировок меньше не становится. Муфтий, в частности, обратил внимание на сообщения о том, что в зоне конфликта оказалось вооружение, ранее предоставленное западными странами Украине.

7 октября после обстрела Израиля со стороны сектора Газа группа боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникла на территорию еврейского государства. По последним данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 600 погибли, почти 3 тыс. ранены, среди израильтян около 800 погибли, более 2 тыс. ранены. Без вести пропали четыре россиянина.

ХАМАС называет свою вылазку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и скором начале операции "Железные мечи". Столкновения продолжаются и на Западном берегу реки Иордан, идет взаимный артобстрел на границе с Ливаном. Минобороны Израиля объявило о намерении полной блокады сектора Газа.