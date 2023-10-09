В Москве простились с ученым Леонидом Ильиным

Почетный президент Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России скончался в возрасте 95 лет

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Прощание с почетным президентом Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Леонидом Ильиным состоялось в ритуальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента России. Об этом сообщили в ФМБА.

7 октября 2023 года Леонид Ильин умер в возрасте 95 лет.

"Прощание с Леонидом Ильиным состоялось сегодня, 9 октября, в большом ритуальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента России", - говорится в сообщении.

В своем выступлении на церемонии руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила вклад Ильина в становление радиобиологии, а также в ликвидацию последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. "Леонид Андреевич как никто другой понимал последствия, к которым может привести ядерное противостояние. Именно поэтому он стал одним из создателей международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которое в 1985 году было удостоено Нобелевской премии мира", - подчеркнула Скворцова, выразив соболезнования родным и близким Ильина, всему научному сообществу, а также друзьям и соратникам ученого.

В церемонии прощания приняли участие вице-президент Российской академии наук Михаил Пирадов, заместитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий, руководители госкорпорации "Росатом", академики РАН, руководители научных учреждений, а также коллеги Леонида Ильина.

Леонид Ильин родился 15 марта 1928 года в Харькове. В 1968 году он возглавил крупнейший в мире научный центр в области радиобиологии, радиационной медицины и радиационной безопасности - Институт биофизики Минздрава СССР. Ученый руководил этим центром на протяжении 40 лет. Ильин был одним из шести ученых, создавших в 1980 году в Женеве международное движение "Врачи против ядерной войны". В 1985 году эту организацию удостоили Нобелевской премии мира.