В Прибайкальском нацпарке намерены открыть экологичный маршрут для квадроциклов

Это позволит контролировать перемещение посетителей парка

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Новый маршрут для квадроциклов, который позволит контролировать перемещение туристов для минимизации вреда природе, откроют на территории Прибайкальского национального парка в 2024 году по Тажаранским степям. Об этом рассказал по видеосвязи на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умар Рамазанов.

"Недавно [представители бизнеса] скооперировались и пришли с предложением, чтобы на следующий год сделать маршрут по Тажаранским степям. <...> Сформировали дорогу, договорились, что они будут ставить GPS-приемники на базе ГЛОНАСС, чтобы передвигаться в четком сопровождении по маршруту. <...> Самый востребованный маршрут мы в следующим году откроем", - сказал Рамазанов.

Новый маршрут, по его словам, позволит контролировать перемещение посетителей и будет востребован, так как туризм на квадроциклах очень распространен в Иркутской области.

С 2016 года передвижение спецтехники по территории нацпарка было запрещено из-за сильной антропогенной нагрузки на ООПТ. Два маршрута, которые оставили для квадроциклов и багги, не позволяли контролировать перемещение туристов - часто посетители заезжали на непредназначенные для них территории.

Прибайкальский национальный парк образован в 1986 году для сохранения редких видов флоры и фауны. Он простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га. Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия, а также популярное туристическое направление.