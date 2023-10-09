В Подмосковье программу ремонта подъездов выполнили на 86%

В городских округах, таких как Одинцовский, Можайский, Сергиево-Посадский, работы уже полностью выполнены

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 4,5 тыс. подъездов многоквартирных домов (МКД) Московской области вошли в план ремонта на текущий год. Он выполнен на 86%, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Вот уже шесть лет мы регулярно ремонтируем подъезды, в Подмосковье их 150 тыс. В этом году выполнили 86% работ, задача - завершить полностью до ноября", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что с 2016 года в Московской области приведены в порядок более 100 тыс. подъездов, а всего планируется отремонтировать более 143,6 тыс. План на этот год содержит свыше 4,5 тыс. подъездов. В городских округах, таких как Одинцовский, Можайский, Сергиево-Посадский, работы уже полностью выполнены.

"Программа ремонта подъезда формируется по следующим принципам. В первую очередь, из обращений граждан, синхронизация с капитальным ремонтом МКД. <…> В приемке в обязательном порядке участвуют старший по дому или по подъезду, управление технического надзора, Госжилинспекция", - процитировали министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антона Велиховского.

В материале отмечается, что жители Подмосковья могут узнать о включении подъезда в программу капремонта на сайтах администрации городских округов, а также в управляющих компаниях.