В Вологде умерла классик российской литературы Ольга Фокина

Ей было 86 лет

ТАСС, 12 октября. Советская и российская поэтесса, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького Ольга Фокина скончалась в Вологде на 87-м году жизни, сообщил мэр города Сергей Воропанов.

"Не стало Ольги Фокиной, знаменитой вологодской поэтессы, почетного гражданина Вологды. Ее стихи - это искренность в каждой строчке, это бережно рассказанная история о России, о нашем прекрасном Севере, о непостижимой русской душе. Это большая потеря для российской культуры и поклонников творчества Ольги Александровны", - сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Фокина родилась в Архангельской области. Соболезнования в связи с кончиной поэтессы выразил губернатор региона Александр Цыбульский. "Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека". Сегодня перестало биться сердце автора этих известных всей стране строк, замечательного человека, талантливого поэта Ольги Фокиной. Мне посчастливилось познакомиться с Ольгой Александровной три года назад. Тогда на ее родине в Верхнетоемском районе Архангельской области говорили о поэзии, о жизни в северной глубинке, о том, как важно поддерживать творческих людей, сохранять самобытную культуру Русского Севера", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил Кирилло-Белозерский музей-заповедник, творчество поэтессы было отмечено Государственной премией РСФСР им. М. Горького, многочисленными литературными премиями, почетными наградами и званиями. С 1963 года Ольга Александровна жила в Вологде, входила в "звездную плеяду" прославленных вологодских писателей и поэтов, среди которых Василий Белов, Николай Рубцов, Александр Романов, Виктор Коротаев.

"Василия Ивановича [Белова] и Ольгу Александровну связывали десятилетия дружбы, по признанию поэта, они "общались не как литераторы, а как соседи, почти родственники". В течение многих лет Ольга Фокина участвовала в жизни Кирилло-Белозерского музея-заповедника и его филиала в Вологде - принимала участие в выставках, творческих вечерах, конференциях. В прошлом году мы отметили ее 85-летний юбилей, в рамках которого провели концерты и открытие масштабнейшей в России выставки "Прялки Северной Двины", - приводятся в сообщении слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.