Вечерние электрички из Махачкалы в Дербент продлили до конца года

По итогам девяти месяцев на этом направлении перевезено свыше 600 тыс. пассажиров, что на 26% больше, чем в январе-сентябре 2022 года

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Электрички, курсирующие в вечернее время, из Махачкалы в один из самых посещаемых туристических городов региона Дербент продлили до конца года в связи с высоким спросом. Направление стало самым популярным среди пригородных маршрутов региона, количество пассажиров в этом направлении выросло на 26% по сравнению с прошлым годом, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"В связи с ростом пассажиропотока до конца года на участке Махачкала - Дербент решено продлить курсирование вечерних пригородных поездов, которые назначались в мае на период летних перевозок", - говорится в сообщении.

Всего за девять месяцев текущего года на пригородных железнодорожных маршрутах республики перевезено 1,2 млн пассажиров, половина из которых были перевезены по маршруту Махачкала - Дербент. "Наибольшей популярностью у жителей и гостей республики пользуется маршрут Махачкала - Дербент. По итогам девяти месяцев на данном направлении перевезено свыше 600 тыс. пассажиров, что на 26% больше, чем в январе-сентябре 2022 года", - добавили в пресс-службе.

Маршрут из Махачкалы в Дербент в вечернее время впервые был запущен в мае после снятия ограничений НАК.

Дербент считается древнейшим из современных городов России, он находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое двухтысячелетие. Поселение на данной территории существовало еще около 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.