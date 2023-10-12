В КБР к 80-летию битвы за Кавказ развернули самое большое Знамя Победы

Полотнище длиной 65 и шириной 35 метров развернули более 300 активистов молодежных организаций республики

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Представители молодежи Кабардино-Балкарии развернули в Нальчике самое большое Знамя Победы, сообщил в своем Telegram-канале глава КБР Казбек Коков.

"Сегодня в столице Кабардино-Балкарии на площади Согласия молодежь республики развернула крупнейшее в мире Знамя Победы в честь 80-летия победы в Сталинградской битве и Битве за Кавказ", - говорится в сообщении.

Полотнище длиной 65 и шириной 35 метров развернули более 300 активистов молодежных организаций республики.

Патриотическая акция проходит в рамках международного проекта "Непокоренные" по маршруту - Волгоград, Элиста, Грозный, Магас, Владикавказ, Нальчик, Пятигорск и Домбай

"Этой акцией молодежь также говорит: "Нет!" фашизму, который и сегодня пытается поднять голову. Но, как и 80 лет назад, Россия победит - в этом наше согласие, в этом наша цель, ради которой сегодня наши бойцы с оружием в руках доблестно защищают Родину, повторяя героический подвиг своих дедов и прадедов", - отметил руководитель Кабардино-Балкарии.