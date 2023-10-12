Представителей СНГ призвали присоединиться к российско-белорусскому историческому форуму

В частности, в принятой по итогам форума резолюции указана необходимость активнее информировать молодежь России и Белоруссии о событиях в двух странах, формируя позитивный образ и используя общие для молодежи ценности и интересы

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Участники состоявшегося в Минске международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь" считают необходимым провести в 2024 году аналогичное мероприятие с участием представителей других стран СНГ. Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам форума.

"Участники форума согласились, что <...> следует провести в 2024 году расширенный форум "История для будущего" стран СНГ для обмена опытом и формирования общественно-государственного поля обсуждения актуальных вопросов сохранения исторической памяти", - говорится в документе.

По итогам мероприятия принято решение о целесообразности создания совместной российско-белорусской комиссии по истории для координации работы и выработки общих подходов к изучению и преподаванию общей истории двух стран. "С российской стороны работу будет координировать межведомственная комиссия по историческому просвещению", - отмечается в резолюции.

В документе указана необходимость активнее информировать молодежь России и Белоруссии о событиях в двух странах, формируя позитивный образ и используя общие для молодежи ценности и интересы. "Необходимо поддержать проведение молодежного историко-просветительского форума для студентов-историков и будущих специалистов по общественным коммуникациям Беларуси и России", - говорится в резолюции.

"Участники поддерживают стремление Российского военно-исторического общества и Белорусского общества "Знание" к продолжению продуктивной совместной деятельности и установлению более тесных контактов между специалистами", - отмечается в документе.

Участники форума заявили, что в настоящее время, когда идет наступление на общую память российского и белорусского народов, предпринимаются попытки отменить результаты Второй мировой войны, обелить преступления нацистов, отрицать факт решающего вклада народов СССР в победу над фашистской Германией, когда замалчивается геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны, они готовы отстаивать историческую правду как внутри Союзного государства, так и на международной арене. Организаторами мероприятия выступили Российское военно-историческое общество и Белорусское общество "Знание" при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства просвещения РФ, Россотрудничества, российского посольства в Минске и Российского общества "Знание".